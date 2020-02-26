Минфин РФ внес новые предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.

Минфин РФ внес новые предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.По закону из ФНБ можно инвестировать при достижении уровня ликвидных средств в фонде в размере 7 процентов от ВВП.Первый вариант поправок в Бюджетный кодекс о правилах инвестирования средств ФНБ был обнародован в конце ноября.В первом варианте поправок доля средств фонда в инфраструктурных проектах не должна превышать 20 процентов от всего заемного финансирования для одного проекта.Сейчас Минфин предложил установить этот показатель на уровне не более 40 процентов, сообщил "Интерфакс".Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля 2020 года вырос до 7,84 триллионов рублей или 6,9 процента от ВВП страны, сообщил ранее Минфин. За январь размер фонда вырос на 67,5 миллиарда рублей, по сравнению с уровнем декабря 2019 года.