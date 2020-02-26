Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Duffy, после долгого молчания заявила о намерении вернуться на большую сцену. Возвращение артистки началось с неожиданного и жуткого откровения о прошлом.

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Duffy, после долгого молчания заявила о намерении вернуться на большую сцену. Возвращение артистки началось с неожиданного и жуткого откровения о прошлом.На своей странице в Instagram 35-летняя певица рассказала, что много раз думала о написании опубликованного текста, а также о том, как будет чувствовать себя после этого. По словам Даффи, сейчас наступило самое подходящее время, чтобы совершить откровенное признание о непростом прошлом.Артистка отметила, что многие спрашивали ее о том, куда она исчезла и почему. Даффи заявила, что ее удерживали силой несколько дней, насиловали и накачивали наркотиками. При этом певица пояснила, что в настоящее время находится в безопасности. Исполнительница отметила, что ей нужно было время для восстановления.Даффи не стала вдаваться в подробности о том, кто совершил противоправные действия. Певица сообщила, что, если у ее подписчиков есть какие-то вопросы, она готова ответить на них, если сможет, в ближайшие недели.Артистка также рассказала, что не пела, поскольку не хотела показывать миру грусть в ее глазах. "Как я могу петь от сердца, если оно сломано?", — отметила певица.О Даффи мир узнал в 2008 году, когда она выпустила песню Mercy. После этого у артистки вышли два альбома Rockferry и Endlessly. На счету певицы многочисленные награды, в числе которых "Грэмми". В последний раз Duffy выступила на сцене почти семь лет назад — в сентябре 2013 года.