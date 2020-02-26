Российские банки в январе выдали 1,27 млн потребительских кредитов, что на 13,4% меньше, чем в январе 2019 г. (1,47 млн), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки в январе выдали 1,27 млн потребительских кредитов, что на 13,4% меньше, чем в январе 2019 г. (1,47 млн), сообщает "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ).Наибольшее количество потребительских кредитов среди регионов выдано в Москве (59,6 тыс.), Московской области (55,3 тыс.), Краснодарском крае (49,3 тыс.), Башкирии (43,3 тыс.) и Татарстане (42,6 тыс.).Между тем количество выданных потребкредитов сократилось почти во всех регионах страны.Наибольшее сокращение отмечено в Ставропольском крае (- 25%), Иркутской области (- 21,3%), Алтайском крае (- 20,4%), Самарской области (- 17,8%) и Удмуртии (- 17,7%).В Москве и Санкт-Петербурге объем выдачи потребкредитов уменьшился в январе на 7,7% и 8,3% соответственно.