Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, намерена возродить еще одну легенарную серию финской марки

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, намерена возродить еще одну легенарную серию финской марки. На это указывает новая модель под номером TA-1212, которая 15 февраля была одобрена китайским сертификационным агентством TENAA.TENAA дает "зеленый свет" тем устройствам, которые уже очень скоро могут поступить в продажу. Судя по изображениям и спецификациям, оказавшимся в базе регулятора, будущая новинка явно отсылает к Nokia 5310 из линейки XpressMusic, выпускавшейся в конце 2000-х годов.Из документа следует, что обновленное устройство окажется очень простым мобильником с физической клавиатурой и красной рамкой по краям экрана. Однако кнопок для управления мультимедийными функциями, как у Nokia 5310, у него не будет."Возрожденному" аппарату приписывают 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, процессор с тактовой частотой 360 МГц, всего 8 мегабайт оперативной и 16 МБ встроенной памяти, а также 0,3-мп камера, сообщает Nokiamob. Предусматривается поддержка карт памяти объемом до 32 ГБ.Однако батарея у TA-1212 весьма емкая для базового мобильника — 1200 мАч. Скорее всего, аккумулятор сможет держать заряд не менее нескольких суток.Ранее в феврале СМИ сообщали, что HMD планирует вскоре воскресить Nokia N9 — первый и единственный аппарат на платформе MeeGo. Устройство под этим названием Nokia выпустила в 2011-м, накануне формирования альянса с Microsoft и перехода на платформу Windows Phone, закончившегося впоследствии крахом смартфонного бизнеса компании. Nokia N9 отличался прогрессивным по тем временам дизайном без кнопок на передней панели и интерфейсом — в последнем широко применялось жестовое управление.