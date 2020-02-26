Ведущий игрок хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин вместе со своей супругой Анастасией ждет рождения второго ребенка. Спортсмен сообщил журналистам, что в связи с этим у него прекрасное настроение.

Ведущий игрок хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своей супругой Анастасией ждет рождения второго ребенка. Спортсмен сообщил журналистам, что в связи с этим у него "прекрасное настроение".Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее жена хоккеиста Анастасия Шубская поделилась радостной вестью со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Ребенок, которого ждет пара, будет вторым в семье Овечкина. 18 августа 2018 года родился сын Сергей.Александр не стал распространяться о состоянии своей супруги, но на вопрос о собственных чувствах ответил охотно: "Это прекрасное чувство, — цитирует хоккеиста издание "Спорт-экспресс". – Чем больше детей, тем веселее".