Американский хоккейный клуб Вашингтон Кэпиталз добился минимальной победы над Виннипег Джетс в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок проходил на Capital One Arena и завершился победой кэпз со счетом 4:3.

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" добился минимальной победы над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок проходил на Capital One Arena и завершился победой "кэпз" со счетом 4:3.Победить "Вашингтону" помогли голы Якуба Враны, Гарнета Хэтэуэя и Александра Овечкина, который также реализовал победный буллит. Помимо Ови два очка на свой счет записал Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский дубль, а один балл за голевой пас набрал Евгений Кузнецов.Дебютировал в составе "Вашингтона" еще один россиянин – Илья Ковальчук. Однако результативными действиями ему в первом матче за "кэпз" не удалось. В серии буллитов он свой бросок смазал.У "Джетс" голами отличались Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.