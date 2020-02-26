Первый зенитный ракетный комплекс С-350 Витязь заступил на боевое дежурство в Ленинградской области.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" заступил на боевое дежурство в Ленинградской области, сообщает телеканал "Россия 24".Напомним, концерн ПВО "Алмаз-Антей" передал зенитные ракетные комплексы Министерству обороны 22 февраля 2019 года на полигоне "Капустин яр", что в Астраханской области. В январе 2020 года военные провели испытательные пуски.С-350 "Витязь" – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия: максимальная дистанция перехвата воздушной цели – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.ЗРК способен всего за 22 секунды выпустить все ракеты. При этом С-350 максимально автоматизирован. Экипажу достаточно включить комплекс, после чего он сам обнаружит все летательные аппараты вокруг, опознает противника и возьмет его на сопровождение.