В Ленобласти попал в аварию пассажирский автобус. ЧП произошло на трассе Бокситогорск – Батьково. По данным , 50-летний водитель управлял автобусом Вольво, когда на закруглении дороги ..

В Ленобласти попал в авариюпассажирский автобус. ЧП произошло на трассе Бокситогорск – Батьково.По данным, 50-летний водитель управлял автобусом "Вольво", когда на закруглении дороги машину занесло, затем автомобиль опрокинулся. В салоне транспортного средства находились 11 пассажиров. По факту случившегося проводится проверка.