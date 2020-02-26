В Ленобласти попал в аварию
пассажирский автобус. ЧП произошло на трассе Бокситогорск – Батьково.
По данным
, 50-летний водитель управлял автобусом Вольво, когда на закруглении дороги ..
В Ленобласти попал в аварию
пассажирский автобус. ЧП произошло на трассе Бокситогорск – Батьково.
По данным
, 50-летний водитель управлял автобусом "Вольво", когда на закруглении дороги машину занесло, затем автомобиль опрокинулся. В салоне транспортного средства находились 11 пассажиров. По факту случившегося проводится проверка.