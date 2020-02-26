В Саратове арестовали двух подростков, подозреваемых в подготовке убийства в школе. Такое решение принял Волжский районный суд Саратова. Несовершеннолетние будут находиться под стражей до 25 апреля.

В Саратове арестовали двух подростков, подозреваемых в подготовке убийства в школе. Такое решение принял Волжский районный суд Саратова. Несовершеннолетние будут находиться под стражей до 25 апреля.Как сообщили в региональном следственном управлении, следователи ходатайствовали перед судом об аресте."Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится на сайте управления.В отношении 14 и 15-летнего юношей возбуждено дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и пункты «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ).ФСБ сообщила о задержании 14 и 15-летних подростков 25 февраля. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они прятали обрез охотничьего ружья. Несовершеннолетние признались, что готовили нападение на школу. Они намеревались использовать "коктейли Молотова" — инструкции по изготовлению зажигательных смесей нашли на их компьютерах. Они рассказали, что запланировали нападение на май.