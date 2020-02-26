Инспекторы ГИБДД провели с ребятами тематические встречи.

В средней общеобразовательной школе № 3 города Костерево состоялось мероприятие, направленное на профилактику детской дорожной безопасности.В гости к школьникам вместе с дорожным инспектором пришли воспитанники детского сада № 19 города Костерево.В ходе мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Евгения Сычева напомнила всем присутствующим, насколько жизненно необходимо и важно использовать световозвращающие элементы на верхней одежде и ручной клади в темное время суток.Старшеклассники подарили дошколятам световозвращающие элементы, которые они смастерили сами.Совместно с начальником Управления образования администрации Петушинского района полицейские вручили благодарность руководству Костеревской школы № 3 за активное участие в программах по безопасности дорожного движения, в числе которых акция «Зажгись сам, зажги другого, и будет безопасною дорога!».Также сотрудники полиции побывали в гостях в Аннинской средней общеобразовательной школе по случаю проведения турнира по баскетболу, посвященному годовщине вывода войск из Афганистана.В мероприятии приняли участие юнармейцы из отряда «Армата», военнослужащие войсковой части Костино, команды школ № 2 города Петушки и деревни Санино, сотрудники Госавтоинспекции Петушинского района.Инспектор ГИБДД Евгения Сычева рассказала участникам о проводящийся пропагандистской акции «Засветись!», и напомнила, что каждый пешеход непременно должен использовать фликеры на одежде в темное время суток, чтобы стать заметней на дороге.Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» в рамках акции «Засветись» провели профилактические мероприятия в социальном учреждении для детей и подростков «Воробышек».Сотрудники ГИБДД обсудили с ребятами правила перехода проезжей части, причины детского дорожно-транспортного травматизма. Детям даны рекомендации по применению световозвращающих элементов в темное время суток. В завершение беседы каждый воспитанник приюта получил в подарок световозвращающий брелок или значок.