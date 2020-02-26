В ходе встречи сотрудники полиции напомнили ребятам правила личной безопасности.

К первоклассникам гимназии № 17 города Петушки пришли в гости сотрудники органов внутренних дел, в числе которых две мамы учащихся этого класса. Полицейские в доступной форме рассказали детям о своей профессии, ее назначении.В общении с первоклассниками сотрудники различных служб ОМВД обратили внимание ребят на личную безопасность, рассмотрели возможные варианты действий школьников в различных ситуациях. Правоохранители рассказали о безопасном маршруте, по которому стоит следовать от школы до дома, а также о том, зачем пешеходу нужно использовать светоотражающие элементы в одежде.Дети принимали активное участие в диалоге, отвечали на вопросы полицейских. Ребята перечислили качества человека, которыми должен обладать полицейский: нужно быть умным, выносливым, смелым, а также обладать крепким здоровьем.В конце мероприятия сотрудники полиции вручили детям памятки с наглядной информацией о пяти правилах безопасного поведения и обращение к родителям с напоминаниями о безопасности ребенка. Ребята пообещали полицейским, что обязательно поделятся этой информацией со своими родителями. Правоохранители в свою очередь пожелали им хорошо учиться.