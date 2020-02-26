Разгружая вещи из автомобиля, мужчина достал предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух...

«Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы задержал подозреваемого в хулиганстве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что у подъезда дома на Воротынской улице стреляет неизвестный мужчина. В ходе проверочных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемого. Им оказался 31- летний местный житель.Установлено, что молодой человек вместе со знакомыми приехал на автомобиле к месту своего жительства. Разгружая вещи из автомобиля, он достал предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он стал фотографироваться. Предмет, похожий на автомат, и гильзы к нему изъяты. Согласно проведенному исследованию изъятое является автоматом отечественного производства, относится к списанному охолощенному оружию, пригодному для производства имитации отдельных выстрелов.Дознанием Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56