При оформлении протокола об административных правонарушениях мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками полиции на улице Верхние поля был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В ходе проверки документов у водителя были выявлены правонарушения, предусмотренные статьями 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения» и 11.23 КоАП РФ «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей».При оформлении протокола об административных правонарушениях мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил более 5 тысяч рублей на приборную панель служебного автомобиля, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18