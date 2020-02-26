Заявитель ранее продал свой автомобиль в другую страну. После этого им было подано заявление о краже данного автотранспорта с целью оформления страхового случая...

Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере страхования.В отдел полиции с заявлением о краже автомобиля обратился 34-летний житель столицы. Он сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль марки «Лексус», который был застрахован по системе «Каско».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель ранее продал свой автомобиль в другую страну. После этого им было подано заявление о краже данного автотранспорта с целью оформления страхового случая. Таким образом страховой компании мог быть причинен материальный ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.Следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56