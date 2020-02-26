26.02.2020

2020-02-26 19:40:03

Полиция не нашла состава преступления в действиях экс-директора ЕРИЦ Дмитрия Ермолаева

Владимирская полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора ЕРИЦ Дмитрия Ермолаева. В правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности за самоуправство обратилась новый директор «Единого расчетно-информационного центра Владимирской области» Нелли Титова.

Напомним, что учредителями ЕРИЦ было принято решение досрочно прекратить полномочия предыдущего руководителя Дмитрия Ермолаева. Но тот в свою очередь обратился в суд в требованием признать свое увольнение незаконным. Судебное заседание назначено на 4 марта.