Чистая прибыль Норильского никеля по МСФО выросла в 2019 г. на 95% в годовом выражении до $5,966 млрд. Выручка увеличилась на 16% до $13,563 млрд, показатель EBITDA - на 27% до $7,923 млрд.

Чистая прибыль "Норильского никеля" по МСФО выросла в 2019 г. на 95% в годовом выражении до $5,966 млрд. Выручка увеличилась на 16% до $13,563 млрд, показатель EBITDA — на 27% до $7,923 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 58% против 53% в 2018 г.Свободный денежный поток сократился на 1% до $4,889 млрд. Чистый оборотный капитал составил к 31 декабря 2019 г. $985 млн (+ 14%). Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х с 1,1х.Объем капитальных вложений уменьшился на 15% до $1,3 млрд."Прогноз по рынку палладия — позитивный; дефицит рынка в 2020 г. составит 0,9 млн унций вследствие продолжающегося роста загрузок в автокатализаторах по мере распространения стандарта China-6 на всей территории Китая, а также внедрению тестов в условиях реального вождения в Европе; замещение палладия платиной может быть весьма ограничено, поскольку техническое решение до сих пор не найдено; физический дефицит родия может привести к дополнительному спросу на палладий", — сообщает "Норникель".Компания дает нейтральный прогноз по рынку платины: "Мы считаем, что потребление платины в 2020 г. останется на уровне 2019 г. и составит 7,8 млн унций... Мы ожидаем роста спроса на никель в 2020 г. на 85 тыс. тонн (+ 3% год к году) до 2,538 млн тонн... Мы считаем, что рынок меди в краткосрочной перспективе останется сбалансированным, с дефицитом, не превышающим 0,2% (50 тыс. тонн) от мирового потребления. Мировое потребление меди вырастет на 0,4 млн тонн (+ 1,5% год к году) до 24 млн тонн".Акции "Норникеля" подорожали на Московской бирже на 1,5% до 21,88 тыс. руб. за бумагу.