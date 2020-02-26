Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

Производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса COVID-19, сообщает в новом отраслевом исследовании, проведенном торговой группой IPC.Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.Вендоры считают, что задержки поставок продукции могут растянуться на недели, согласно данным торговой группы IPC, представляющей контрактных производителей и поставщиков электронных деталей. IPC опросила 150 компаний в сфере производства электроники или комплектующих. В опросе участвовали OEM-производители, бренды, производители компонентов, а также заказчики готовой продукции.В среднем, производители, опрошенные IPC, ожидают трехнедельных задержек от своих поставщиков, но этот срок может растянуться на более долгий период. Средний прогнозируемый период задержек составил пять недель, и некоторые компании ожидают, что задержки будут длиться дольше девяти недель. В целом, 84% опрошенных компаний обеспокоены влиянием коронавируса COVID-19 на их бизнес.Для сборки электроники часто требуются сотни различных деталей, компонентов или материалов, а потому одна недостающая деталь приведёт к замедлению работы выпускающего предприятия. Даже если производство осуществляется в регионах, не затронутых коронавирусом, в этих изделиях часто используются детали китайского производства.Пока компании надеются на складские запасы и всё ещё работающие каналы поставок. Тем не менее, около 65% опрошенных сообщили, что их поставщики уже предупредили о грядущих задержках в поставках. Некоторые контрактные производители заявили, что пытаются найти альтернативных поставщиков за пределами Китая и сталкиваются с кадровыми проблемами.В понедельник капитализация крупнейших технологических компаний — Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — суммарно уменьшилась более чем на 238 млрд долларов. Снижение произошло в рамках обширного падения на фондовом рынке, которое наблюдалось на фоне распространения коронавируса в других странах, таких как Южная Корея, Иран и Италия.Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Apple уже предупредила, что вспышка Covid-19 отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее.По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находится три и больше предприятий.По словам аналитиков, мировая полупроводниковая отрасль пока не пострадала серьезно, но акции ведущих чипмейкеров тоже устремились вниз, вслед за остальным рынком. Наиболее ощутимая просадка зарегистрирована по ценным бумагам AMD и Nvidia — они подешевели на 11% и 8,9%, сообщает Bloomberg. Индекс Philadelphia Semiconductor Index, отслеживающий динамику акций 30 американских чипмейкеров, снизился на 5,4%.