26.02.2020

2020-02-26 08:40:11

Прокуратура требует отремонтировать опасную дорогу к селу Лемешки

Суздальский районный суд рассмотрит о приведении автодороги в соответствие с требованиями законодательства. Сообщили в пресс-службе ведомства.

В суд обратился суздальский межрайонный прокурор. Требования прокурора мотивированы тем, что в ходе проведенной проверки было установлено повреждение дорожного покрытия, отсутствие обочины, наличие колейности и просадки дорожного полотна. Прокурор полагает, что ненадлежащее состояние автодороги нарушает права проживающих в Лемешках граждан, а также создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, участвующих в дорожном движении и препятствует проезду собственников жилых домов к месту их проживания, а также автомобилей аварийных служб.