Прокуратура хочет закрыть пермский хостел Карамель через суд. Процесс по делу начался накануне, передает ГТРК Пермь.

Прокуратура хочет закрыть пермский хостел "Карамель" через суд. Процесс по делу начался накануне, передает ГТРК "Пермь".Как не удивительно, но заведение, ставшее смертельной ловушкой для пяти постояльцев, по документам до сих пор не закрыто. Прокуратура требует через суд официально прекратить деятельность заведения. Как сообщила помощник прокурора Индустриального района Елена Лозовая, в суд передана вся техническая документация объекта. Из бумаг следует, что по адресу мини-отеля находилось некое нежилое помещение — склад, подвал, но никак, не гостиница.Ответчиками по делу выступают задержанные владелец помещения и управляющий. Как раз представитель первого — Дина Савельева — на заседании сообщила, что не видит оснований для поданного прокуратурой иска. Ведь помещение сейчас закрыто и уже не функционирует. Кроме того, причиной трагедии стала, по словам ответчика, техногенная авария, а не нарушение техники безопасности."Вести" подробно рассказывали о ЧП. 20 января в результате затопления кипятком подвала, в котором располагался хостел, погибли пять человек, среди них — ребенок четырех лет. Трое пострадавших до сих пор находятся в больницах — один в Москве, двое в Перми. По словам заведующего ожоговым отделением ГКБ им. С.Н. Гринберга Андрея Бабикова, состояние их остается тяжелым из-за глубоких ожогов.Уголовное дело по факту случившегося было передано в центральный аппарат СК. После трагедии последовали проверки и закрытие нескольких мини-отелей в городе. Теперь судебный процесс продолжится после перерыва, который объявила судья.