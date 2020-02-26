Почти девять сотен предложений внесено по поправкам в Конституцию, отметил президент России Владимир Путин. По его оценке, они носят серьезный и содержательный характер по всем важнейшим темам и направлениям жизнедеятельности государства. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей. На них приходится порядка 600 предложений.

Почти девять сотен предложений внесено по поправкам в Конституцию, отметил президент России Владимир Путин. По его оценке, они носят серьезный и содержательный характер по всем важнейшим темам и направлениям жизнедеятельности государства. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей. На них приходится порядка 600 предложений. Еще 300 поступили от субъектов права законодательной инициативы.Прямую трансляцию из Екатерининского зала Сенатского дворца Кремля вел телеканал "Россия 24".На заседании сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников заявил, что рабочая группа будет предлагать рассмотреть законопроект о поправках к Конституции депутатом Госдумы 10 марта. Это будет второе чтение проекта закона. Первое чтение внесенного Путиным законопроекта прошло в Думе 23 января."Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата", — подчеркнул Крашенинников.При этом срок представления поправок в профильный комитет был продлен до 2 марта.