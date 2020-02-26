Жители Новослободской улицы в буквальном смысле лишились сна из-за магазина по соседству. Под их окнами появились зазывалы с мегафонами - навязчивая реклама без выходных и перерывов, от которой некуда спрятаться. На замечания продавцы не реагировали. Тогда жители отправились в магазин в сопровождении съемочной группы. Чем это закончилось?

Жители Новослободской улицы в буквальном смысле лишились сна из-за магазина по соседству. Под их окнами появились зазывалы с мегафонами — навязчивая реклама без выходных и перерывов, от которой некуда спрятаться. На замечания продавцы не реагировали. Тогда жители отправились в магазин в сопровождении съемочной группы. Чем это закончилось?Под шум рекламы они засыпают, просыпаются и даже обедают: целую неделю зазывалы терроризируют жителей Новослободской.- Количество товара ограниченно.Чем торгуете?- Верхней одеждой!Так жильцов и прохожих оповещают о тотальной распродаже. Но вот покупатели туда не торопятся: на витрине — вещи сомнительного производства с не менее сомнительным ценником. Якобы кожаная куртка видом из начала 2000-х за 47 тысяч рублей или кожаный плащ в расцветке 80-х — за 45.- Торгуют без чеков, без кассовых аппаратов, за наличку. Никаких документов на товар у них нет.- Мои окна выходят прямо сюда, каждое утро я просыпаюсь, будто на Ялтинской набережной. Каждое утро у меня вот это горлопанство! У меня просыпается грудной ребенок, у меня начинается ор в квартире, у меня мать-пенсионер, которая страдает и просто в ужасе от этого!Если люди не идут — нужно больше рекламы. А значит, и вдвое больше шума под окнами. Уговоры местных жителей вести себя потише не помогают. Тогда в ход идут другие методы.- Стоять, я сказал!Несколько лет назад подобная словесная перепалка закончилась страшно: разъяренный москвич выстрелил в девушку с рупором. Все помнят эту историю, но навязчивая, сводящая с ума реклама по-прежнему встречается во многих районах столицы. Ведь по закону кричать в мегафон не запрещено. Хотя есть и другие методы борьбы."Граждане, на которых это оказывает какое-то негативное влияние, могут обратиться с заявлением либо в отдел полиции, либо в отдел прокуратуры по месту жительства, либо в Федеральную антимонопольную службу, которые могут провести проверку согласно законности действия таких рекламных зазывал. То есть, что за реклама, каким образом она представляется гражданам. Нарушает ли она права других лиц или организаций", — говорит адвокат Олег Теницкий.Понимая, что их не оставят в покое, и торговли здесь уже не будет, продавцы с Новослободской решили сменить адрес.- Сегодня последний день.- А где вы на следующей точке будете торговать?- Я вам не скажу ничего!