Мадридский Реал планирует приобрести защитника английского Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Для того, чтобы склонить представителей мерсисайдцев к продаже своего защитника, в Мадриде приготовили 180 миллионов евро.

Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Для того, чтобы склонить представителей "мерсисайдцев" к продаже своего защитника, в Мадриде приготовили 180 миллионов евро.Впрочем, в "Ливерпуле" уже знают о намерениях "сливочных" и готовы сделать все, чтобы оставить голландского защитника у себя, сообщает Спортбокс.Ru. Окончательное же решение примет сам ван Дейк. Известно, что предложения по нему готовят и "Барселона" с "Ювентусом".Напомним, что ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 37 матчах, став автором четырех голов при одной результативной передаче.