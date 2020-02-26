Знаменитый российский дайвер, четырехкратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом. Атлет преодолел 181 метр без акваланга ..

Знаменитый российский дайвер, четырехкратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом. Атлет преодолел 181 метр без акваланга в Амерьевском карьере в подмосковном Щелково, сообщаетЭтот мировой рекорд стал для Молчанова 19-ым. Свое достижение спортсмен посветил матери, также прославленной ныряльщице Наталье Молчановой. Она погибла при погружении в августе 2015 года неподалеку от испанского острова Ивиса."Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной̆ любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело", – сказал Алексей.