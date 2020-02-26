Акции большинства российских компаний дешевеют к середине торгового дня 26 февраля. Индекс Мосбиржи снизился до отметки 2975 на фоне падения котировок акций на мировых биржах, инвесторы опасаются быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Акции большинства российских компаний дешевеют к середине торгового дня 26 февраля. Индекс Мосбиржи снизился до отметки 2975 на фоне падения котировок акций на мировых биржах, инвесторы опасаются быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.Индекс РТС держится у отметки 1430, стоимость большинства основных "голубых фишек" снизились в среднем на 1-5%.Доллар подорожал до 65,55 руб., евро — до 71,295 руб.Подешевели акции "Мечела" (- 5,4%), "Аэрофлота" (- 3,8%), "РусГидро" (- 3,6%), "Яндекса" (- 3,6%), "Распадской" (- 3,6%), АФК "Система" (- 3,4%), "Сургутнефтегаза" (- 3,1%), "НОВАТЭКа" (- 2,4%), "Роснефти" (- 2,1%), "Ростелекома" (- 2%), "Мосбиржи" (- 1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (- 1,8%), "РусАла" (- 1,7%), "Россетей" (- 1,7%), "ФСК ЕЭС" (- 1,6%), "Башнефти" (- 1,5%), "АЛРОСА" (- 1,5%), "Магнита" (- 1,5%), "Интер РАО" (- 1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (- 1,2%).Акции "Полюса" подорожали на 1,6%, "Норникеля" — на 0,1%.Фондовые индексы в США рухнули накануне на 2,8-3,2%.Власти США и американский Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии.Падение фондовых индексов продолжилось в Азии в среду, японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite — на 0,8%, гонконгский Hang Seng — на 0,7%.Европейские индексы FTSE, CAC40, DAX снижаются в среду на 0,6-1,4%, ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).Нефть дешевеет в среду, стоимость майских фьючерсов на Brent упала до $53,5 за баррель (- 1,4% и — 2,4% накануне), апрельская цена WTI снизилась до $49,35 за баррель (- 1,1% и — 3% накануне).