Россия и Иран начнут переговоры по атомному сотрудничеству, в том числе обсудят проект перепрофилирования ядерного завода в иранском Фордо, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Россия и Иран начнут переговоры по атомному сотрудничеству, в том числе обсудят проект перепрофилирования ядерного завода в иранском Фордо, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Росатом" и Организация по атомной энергии Ирана составляют график работы, отметил Рябков, сообщает РИА "Новости". Переговоры должны пройти весной.С 2017 г. сотрудники топливной компании "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над усовершенствованием двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях.После 6 ноября 2019 г. Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке в ответ на выход США из СВПД. Тегеран начал обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении.После этого "ТВЭЛ" приостановила работу в Фордо.