С первого марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Ограничение касается всех перевозчиков, кроме Аэрофлота и Авроры. По данным РИА Новости, ..

С первого марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Ограничение касается всех перевозчиков, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".По данным РИА Новости, самолеты данных авиакомпаний продолжат летать в страну до вывоза оттуда всех граждан России. Кроме того, с 28 февраля вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Исключение сделано только для деловых и гуманитарных поездок, пишет .