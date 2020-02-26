США грубо нарушают права других стран на участие в работе ООН. Об этом на полях Генеральной ассамблеи заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

США грубо нарушают права других стран на участие в работе ООН. Об этом на полях Генеральной ассамблеи заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.Он отметил, что США, в частности, не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии, и не продлевают визы уже работающим в ООН дипломатам.Причем такая политика распространяется и на другие государства. Комиссия ООН по разоружению ранее была вынуждена перенести сессию на 10 дней из-за того, что США до сих пор не разрешили въезд главе российской делегации Константину Воронцову.Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения сложившейся ситуации с постоянной невыдачей виз иностранным дипломатам. Предварительно данную инициативу поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа, сообщает телеканал "Россия 24".