Турецкое правительственное издание Anadolu опубликовало интервью премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, в котором он рассказал о сотрудничестве с турецким лидером.

Турецкое правительственное издание Anadolu опубликовало интервью премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, в котором он рассказал о сотрудничестве с турецким лидером.Корреспондент Федерального агентства новостей у ученого-востоковеда Евгения Сатановского, который объяснил мотив связей между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Файезом Сарраджем."Мы сотрудничаем с Турцией. Это законное право ПНС. Это наш долг перед народом в рамках суверенитета Ливии. Мы защищаем ливийцев от этих нападающих", – сказал Саррадж журналистам турецкого правительственного информагентства Anadolu.Однако если обратиться к официальным документам, например, Схиратским соглашениям, станет понятно, что действия ПНС, утратившего свою легитимность, незаконны. Но это не мешает лидеру так называемого Правительства национального согласия нарушать условия перемирия: обстреливать территории, на которых находятся мирные граждане, и незаконно удерживать власть.После того, как Анкара начала вмешиваться в ливийский конфликт, проблем на территории североафриканского государства прибавилось: увеличилось количество и качество обстрелов.Евгений Сатановский уверен: то, что происходит сейчас в Ливии, говорит лишь о том, что представители ПНС в мире не заинтересованы. Он объяснил, почему нелегитимное ПНС рассказывает о законных правах на сотрудничество с другим государством.По мнению ученого-востоковеда, у Эрдогана нет партнеров в Ливии, и поэтому он вынужден "сотрудничать" с представителями ПНС. Опирается Эрдоган на Мисурату, где исторически сильны позиции Турции, а в Мисурате, как известно, основная сила – это "Братья-мусульмане" (запрещенная в России террористическая организация)."Ребята договорились: Эрдоган опирается в Ливии на Сарраджа, у последнего палочка-выручалочка – Эрдоган", – рассказал эксперт.Евгений Сатановский уверен в том, что своими действиями в Ливии Эрдоган пытается отвлечь внимание турок от нерешенных проблем в собственном государстве. Учитывая, что недовольство среди населения действующим лидером возрастает (к тому же приближаются выборы) Эрдоган надеется, что внешний конфликт сыграет ему на руку.Однако ученый-востоковед уверен, что при помощи таких инструментов Эрдоган не сможет добиться успеха. Турецкий лидер теряет авторитет не только в своей стране, но и на международной арене. Европейцы и ливийцы выступают против преступных действий Анкары.