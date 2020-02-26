Самый, пожалуй, известный банк России неоднократно замечен во внимании к разнокалиберным онлайн-сервисам, и сейчас в Сбербанке решили составить конкуренцию Яндексу. Выходцы из Яндекс.Авто создадут для финансового учреждения собственную мультимедийную платформу.

Самый, пожалуй, известный банк России неоднократно замечен во внимании к разнокалиберным онлайн-сервисам, и сейчас в Сбербанке решили составить конкуренцию Яндексу. Выходцы из Яндекс.Авто создадут для финансового учреждения собственную мультимедийную платформу.Проект по ее разработке, по данным источников "Коммерсанта", возглавил бывший директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто Андрей Василевский. Вместе с ним сменили место работы и другие инженеры, правда, в самом банке эту информацию предпочитают не комментировать.По слухам, в Сбербанке заинтересованы в развитии собственного диджитал-направления и планируют инвестировать в картографические сервисы и музыкальные приложения. Поговаривают, что банк уже ведет переговоры о покупке 2ГИС и присматривается к стриминговому сервису Spotify, ожидающему запуска в нашей стране.Кроме того, у мультимедийного устройства Сбербанка может появиться и собственный голосовой помощник — аналог яндексовской "Алисы": работы в этом направлении уже активно ведутся.По мнению экспертов издания, мультимедийная система для автомобилей нужна Сбербанку для расширения собственной экосистемы, которая позволит собирать данные о взаимодействии своих клиентов с окружающим миром. При этом новая разработка может найти применение, вероятнее всего, в бюджетном сегменте авторынка: премиум-производители, уже предлагающие сервисы Android Auto и Apple CarPlay, вряд ли будут заинтересованы в "мультимедийке" от Сбербанка.Что касается Яндекс.Авто, то эту систему уже устанавливают на некоторые модели Lada, Toyota, Renault, Nissan и Geely, а с марта устройство "Яндекса" будет интегрировано в Mitsubishi Outlander и Pajero Sport российской сборки.