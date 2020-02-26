26.02.2020

2020-02-26 15:30:03

Серьезного паводка во Владимирской области в этом году не будет

В этом году на территории региона не ожидается серьёзного половодья. Связано это прежде всего с низким запасом влаги в почве – вследствие позднего выпадения снега и в результате тёплой зимы показатели по этому критерию стали самыми низкими за последние годы.

В связи с этим на участках рек Ока и Клязьма, а также на малых реках не прогнозируются опасные значения подъёма уровня воды. Подтоплений населённых пунктов также не прогнозируется.

Более точный прогноз станет известен в конце зимы после получения полной информации об оценке запасов снега и особенностях погодных условий. Сообщили в пресс-службе МЧС.