Обрушившийся на Челябинскую область снегопад парализовал движение на автомобильных дорогах — в ГИБДД настоятельно рекомендуют приостановить автобусное сообщение. Ограничено движение большегрузного транспорта на федеральной трассе Урал.

Обрушившийся на Челябинскую область снегопад парализовал движение на автомобильных дорогах — в ГИБДД настоятельно рекомендуют приостановить автобусное сообщение в южном направлении.До улучшения погодных условий практически прекращено движение по междугородним маршрутам в Ашинском, Агаповском, Верхнеуральском, Чесменском, Карталинском, Кизильском, Брединском, и Нагайбакском районах, а также в Усть-Катавском городском округе.На федеральной трассе "Урал" между городами Аша и Чебаркуль ограничено движение большегрузного транспорта.Обильный снег парализовал не только движение автотранспорта. Прекращена работа аэропорта в Магнитогорске — техника не успевала расчищать взлетно-посадочные полосу. В свою очередь, воздушная гавань в Челябинске пока работает в штатном режиме.