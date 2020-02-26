В соревнованиях приняли участие 126 сотрудников из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...
20 и 25 февраля 2020 года в г. Химки в МАСОУ «Зоркий» и в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве состоялись комплексные городские соревнования МГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам и служебному двоеборью.
В соревнованиях приняли участие 126 сотрудников (из них 33 женщины) из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».
Программа соревнований по лыжным гонкам состояла из следующих дисциплин:
- дистанция 3000 м масстарт (женщины);
- дистанция 5000 м масстарт (мужчины старше 40 лет);
- дистанция 5000 м масстарт (мужчины до 40 лет);
- эстафетная гонка 4 х 1000 м (женщины);
- эстафетная гонка 4 х 1000 м (мужчины старше 40 лет);
- эстафетная гонка 4 х 3500 м (мужчины до 40 лет);
В личном первенстве лучшие спортивные результаты показали:
Среди женщин:
- Татаринская Александра (УГИБДД) – 1 место;
- Жукова Наталья (УВД по ЗАО) – 2 место;
Среди мужчин в возрастной группе 40 лет и старше:
- Гарбузов Владимир (УГИБДД)– 1 место;
- Пыжов Павел (УГИБДД) – 2 место;
Среди мужчин в возрастной группе до 40 лет:
- Девятьяров Михаил (УООП) – 2 место;
- Лобов Константин (УВД по ЦАО) – 3 место.
В эстафетной гонке 4 х 1000 м среди женщин сборная команда ГУ МВД России по г. Москве, в составе: Коноховой Ксении, Татаринской Александры, Жуковой Натальи и Петровой Лилии – заняла 1 место.
В эстафетной гонке 4 х 1000 м среди мужчин 40 лет и старше, команда в составе: Зуева Георгия, Кашенцева Андрея, Пыжова Павла и Гарбузова Владимира – заняла 1 место.
В эстафетной гонке 4 х 3500 м среди мужчин до 40 лет, сборная команда в составе: Рылова Евгения, Лобова Константина, Эйсмонта Дениса и Девятьярова Михаила – заняла 1 место.
В общекомандном зачёте по лыжным гонкам :
1 место заняла команда ГУ МВД России по г. Москве;
2 место – Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области;
3 место – Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.
Программа соревнований по служебному двоеборью состояла из:
- упражнения ПБ-8, лыжные гонки 3000 м (женщины);
- упражнения ПБ-8, лыжные гонки 5000 м (мужчины).
В личном первенстве лучшие спортивные результаты показали:
Среди женщин:
- Татаринская Александра (УГИБДД) – 1 место.
Среди мужчин:
- Кириллов Евгений (ЦПП ГУ) – 1 место;
- Лобов Константин (УВД по ЦАО) – 3 место.
В общекомандном зачёте по служебному двоеборью места распределились следующим образом:
1 место – ГУ МВД России по г. Москве;
2 место – Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области;
3 место –Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.