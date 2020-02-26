В соревнованиях приняли участие 126 сотрудников из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

20 и 25 февраля 2020 года в г. Химки в МАСОУ «Зоркий» и в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве состоялись комплексные городские соревнования МГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам и служебному двоеборью.В соревнованиях приняли участие 126 сотрудников (из них 33 женщины) из семи Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».Программа соревнований по лыжным гонкам состояла из следующих дисциплин:- дистанция 3000 м масстарт (женщины);- дистанция 5000 м масстарт (мужчины старше 40 лет);- дистанция 5000 м масстарт (мужчины до 40 лет);- эстафетная гонка 4 х 1000 м (женщины);- эстафетная гонка 4 х 1000 м (мужчины старше 40 лет);- эстафетная гонка 4 х 3500 м (мужчины до 40 лет);В личном первенстве лучшие спортивные результаты показали:Среди женщин:- Татаринская Александра (УГИБДД) – 1 место;- Жукова Наталья (УВД по ЗАО) – 2 место;Среди мужчин в возрастной группе 40 лет и старше:- Гарбузов Владимир (УГИБДД)– 1 место;- Пыжов Павел (УГИБДД) – 2 место;Среди мужчин в возрастной группе до 40 лет:- Девятьяров Михаил (УООП) – 2 место;- Лобов Константин (УВД по ЦАО) – 3 место.В эстафетной гонке 4 х 1000 м среди женщин сборная команда ГУ МВД России по г. Москве, в составе: Коноховой Ксении, Татаринской Александры, Жуковой Натальи и Петровой Лилии – заняла 1 место.В эстафетной гонке 4 х 1000 м среди мужчин 40 лет и старше, команда в составе: Зуева Георгия, Кашенцева Андрея, Пыжова Павла и Гарбузова Владимира – заняла 1 место.В эстафетной гонке 4 х 3500 м среди мужчин до 40 лет, сборная команда в составе: Рылова Евгения, Лобова Константина, Эйсмонта Дениса и Девятьярова Михаила – заняла 1 место.В общекомандном зачёте по лыжным гонкам :1 место заняла команда ГУ МВД России по г. Москве;2 место – Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области;3 место – Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.Программа соревнований по служебному двоеборью состояла из:- упражнения ПБ-8, лыжные гонки 3000 м (женщины);- упражнения ПБ-8, лыжные гонки 5000 м (мужчины).В личном первенстве лучшие спортивные результаты показали:Среди женщин:- Татаринская Александра (УГИБДД) – 1 место.Среди мужчин:- Кириллов Евгений (ЦПП ГУ) – 1 место;- Лобов Константин (УВД по ЦАО) – 3 место.В общекомандном зачёте по служебному двоеборью места распределились следующим образом:1 место – ГУ МВД России по г. Москве;2 место – Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области;3 место –Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.