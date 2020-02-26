1 марта на телеканале Супер стартует третий сезон сериала Гранд. Корреспонденту Дни.ру удалось побывать на съемочной площадке многосерийной комедии.

1 марта на телеканале "Супер" стартует третий сезон сериала "Гранд".Корреспонденту "Дни.ру" удалось побывать на съемочной площадке многосерийнойкомедии.В свежих эпизодах серила действия разворачиваются в новомзагородном эко-отеле персонажа Льва Глебовича. Бизнесмен доверяет управлениероскошными владениями Ксении Завгородней. Бывшая горничная пытается поддержатьпорядок на вверенных ей территориях, заслужить уважение подчиненных и найтиобщий язык с новым совладельцем отеля Игорем Зуевым.Процесс работы над новым сезоном можно условно разделить надва этапа. Первоначально создавались сцены на натуре – за городом, под открытым небом.После группа переместилась в павильон, который находится в Москве.Перед авторами стояла непростая задача: найти подходящуюлокацию. По сценарию, отель Льва Глебовича очень современный с одной стороны, ас другой – окружен девственными лесами. Поиск места для съемок на натуре занялполтора месяца. Организаторы уже отчаялись отыскать что-то подходящее. К счастью, идеальныйвариант был обнаружен под Можайском."Мы нашли его случайно. Поехали по фотографиям искать.Увидели рядышком абсолютно новое здание, которое еще не было выложено вИнтернет, поэтому мы там первые", – сказал режиссер сериала "Гранд" ДмитрийГрибанов.Специально для нового сезона сериала в московском павильоне выстроилицелый этаж гостиницы с просторным лобби, баром, рестораном, кухней, прачечной,медицинским кабинетом, переговорной, номерами разной степени комфортности идругими помещениями. По словам Грибанова, придумывая то, каким будет внутреннееубранство отеля "Гранд", команда отталкивалась от экстерьера реального здания."Мы постарались сделать все максимально точно. Еслипосмотреть на экстерьер и замерить расстояние между окнами, например, там всеразмеры соблюдены. Высота козырька соблюдена, входная область. Мы сделали так,чтобы человек, выходящий здесь на улицу и выходящий в реальном здании… чтобыбыло ощущение, что это одно и тоже здание", – отметил режиссер.Находясь в декорациях сериала, "Гранд", язык не повернетсясказать, что окружающее – только имитация. Создается впечатление, что находишьсяв реальной гостинице. Все продумано до мелочей: в номерах удобные кровати, вванной комнате в кране вода, разложены полотенца, расставлены средствадля душа, даже мыло на своем месте – в мыльнице. В прачечной тоже все по-настоящему:функционирующие стиральные машины, утюги и отпариватели."Когда ты снимаешь кино, конечно, – это все обман. Но мыпостарались так обмануть зрителя, чтобы он этого не почувствовал. Зрителю надопоказать максимально все правдоподобно, чтобы он не чувствовал халтуры. Чтобыони могли следить за игрой прекрасных актеров, понимать, что это реальность,что это жизнь", – сказал Дмитрий Грибанов.Любимое место режиссера на съемочной площадке– винный погреб. Как оказалось, кинематографист разбирается в винах не хужепрофессионалов. Именно Дмитрий Грибанов консультировал актера Игоря Хрипунова, сыгравшего сомелье. Режиссер научил артиста необходимым базовым навыкам.