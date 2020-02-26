Топ-менеджмент мировых компаний не имеет ни малейшего представления о влиянии вспышки коронавируса и о том, как она повлияет на их компании, сообщил портфельный менеджер изданию CNBC.

Топ-менеджмент мировых компаний не имеет ни малейшего представления о влиянии вспышки коронавируса и о том, как она повлияет на их компании, сообщил портфельный менеджер изданию CNBC.Многие компании подчеркивают, что их деятельность пострадает от вируса, а некоторые уже приняли меры предосторожности. Но Питер Таселаар, партнер-основатель инвестиционной компании Lucerne Capital Management, специализирующейся на континентальной Европе, сказал, что мир находится только "в середине" вспышки."Я думаю, что все заявления менеджмента имеют обратную картину. Все релизы и прогнозы о доходах в некотором роде включают, возможно, один месяц коронавируса, и мы действительно находимся в разгаре этого, может быть... это может длиться еще шесть месяцев. И даже руководство не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет", — заявил он.Руководители компаний предупреждают о последствиях вспышки в недавних отчетах о доходах, но многие из них звучат оптимистично.Ильхам Кадри, генеральный директор Solvay, международной химической компании, базирующейся в Бельгии, заявил CNBC, что "мы ожидаем, что влияние (на доходы) только в первом квартале составит 4%". Карлос Таварес, исполнительный директор автопроизводителя PSA, также сказал CNBC, что "пока что у нас хорошая ситуация".Между тем, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила ранее, что она реализует ряд мер по снижению воздействия вируса, в том числе позволит сотрудникам брать неоплачиваемый отпуск.В Lufthansa также сообщили, что еще слишком рано оценивать полное воздействие вируса. Европейские авиакомпании в среду торговались на бирже с понижением примерно на 3%.Таселаар из Lucerne Capital Management заявил, что не надеется на 2020 год в плане доходов компании."Вероятно, вы смотрите на год упущенной выгоды для многих компаний", — сказал он CNBC.