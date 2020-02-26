Участники РГО преодолели 42 километра по льду Байкала. За два дня они прошли с остановками на ночевку от Танхоя до Листвянки. Этот путь является самым коротким через озеро. Участниками группы стали 12 человек с опытом морских и наземных экспедиций, а также восхождений на высочайшие вершины мира.

Участники РГО преодолели 42 километра по льду Байкала. За два дня они прошли с остановками на ночевку от Танхоя до Листвянки. Этот путь является самой короткой дорогой через озеро. Участниками группы стали 14 человек с опытом морских и наземных экспедиций, а также восхождений на высочайшие вершины мира, передает ГТРК "Бурятия".Последние приготовления и команда отправляется в путь. Организатором похода стал участник проекта "7вершин" Владимир Валькович (4 из них он уже покорил). Нынешний поход переход считает хорошей подготовкой к более трудным маршрутам."В этот раз мы пересечем Бакал поперек, в следующем году можем попробовать пойти по вдоль. Путь от Танхоя до Листвянки является не только самым коротким, именно по этому маршруту в начале 20 века по льду зимой прокладывали железную дорогу, чтобы соединить участки Транссибирской магистрали. Во время войны между Российской и Японской империями переправа получила стратегическое значение. Если в тот момент она не существовала, география нашего государства могла бы стать совершенно иной", — говорит Владимир Валькович."Мы очень надеемся, что все наши усилия, направленные на сохранение исторического наследия, увенчаются успехом. В Байкальском природном заповеднике мы развернули экспозицию паромной переправы. Кроме того, специалисты отреставрировали домик смотрителя и установили железнодорожные вагоны того времени", — отметил директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула.Участники экспедицию также сообщили о том, что планируют популяризировать данный маршрут. Эту идею подержали и в Русском географическом обществе. В ближайшее время команда планирует снять документальный фильм, рассказывающий о сложностях перехода. В картине также будут представлены уникальные кадры заповедной природы Байкала.