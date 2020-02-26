Коронавирус COVID-19 стал главной темой заседания коллегии столичного управления Роспотребнадзора. Чтобы предотвратить ввоз инфекции, в столице приняты беспрецедентные меры.

Коронавирус COVID-19 стал главной темой заседания коллегии столичного управления Роспотребнадзора. Чтобы предотвратить ввоз инфекции, в столице приняты беспрецедентные меры.Прежде всего, на особом контроле столичные аэропорты: там теперь проверяют пассажиров не только рейсов из Китая, но и транзитных перелетов. Усилены меры безопасности в столичных гостиницах. А с этого дня дополнительную дезинфекцию обязаны проводить все московские рестораны и заведения общепита. Также проводится разъяснительная работа в соцсетях и на общественном транспорте."Спасибо за то, что вы оперативно предлагаете различные новые элементы, механизмы, технологии, что мы имеем возможность сконцентрировать все ресурсы мэрии Москвы, одновременно с вами реализовывать их на практике. Я думаю, что у нас получился очень хороший тандем, и мы сможем предотвратить завоз и распространение в Москве этой страшной инфекции и примем все необходимые меры", — отметила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Участники заседания рассказали, что Москва фактически сформировала каркас будущей инфекционной службы. В ближайшие два-три года в столице запустят сразу три новых инфекционных корпуса, оборудованных по последнему слову техники. Строительные работы уже идут.