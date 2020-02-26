В одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ударил педагога ножом в живот. Учитель едва не погибла, сообщает . Инцидент произошел в среду днем. Один из детей пропустил два урока и пришел к ..

В одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ударил педагога ножом в живот. Учитель едва не погибла, сообщает .Инцидент произошел в среду днем. Один из детей пропустил два урока и пришел к третьему с опозданием. 59-летняя учительница поинтересовалась, почему он задержался. В ответ подросток достал холодное оружие и нанес ей ранение. Ученика задержали, а педагога госпитализировали в больницу, где ей провели операцию. По факту произошедшего заведено уголовное дело о покушении на убийство.