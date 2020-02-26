Двое подростков, пропавших в море в Сочи, являются учениками восьмых классов общеобразовательной и коррекционной школ города.

Двое подростков, пропавших в море в Сочи, являются учениками восьмых классов общеобразовательной и коррекционной школ города, передает РИА Новости.Накануне вечером два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло течением в море​​​.Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, всю ночь спасатели вели поиски детей на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Обследовано 7 км береговой линии.Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, в небо поднят беспилотник, из центра Сочи выдвинулся второй катер. Всего в поисках участвуют 200 человек.Прокуратурой и Следственным комитетом ведется доследственная проверка по факту исчезновения детей.