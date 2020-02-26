В центре Москвы в ремонтируемом доме в Бригадирском переулке найден труп рабочего. Известно, что погибший – из Рязанской области.

В центре Москвы в ремонтируемом доме в Бригадирском переулке найден труп рабочего. Известно, что погибший – из Рязанской области.Тело было найдено в погребе, в чане с водой, уточняет портал m24.ru.Рабочему было 38 лет. На его теле не обнаружено следов насильственной смерти. Труп доставлен в морг, ведется следствие.