26.02.2020

2020-02-26 10:25:03

В эти минуты в мэрии проходит итоговый ежегодный отчет Андрея Шохина

В городской мэрии началось заседание Совета народных депутатов.

Сегодня на сессии состоится отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации Владимира за 2019.

На заседании присутствуют 28 депутатов.

Глава администрации докладывает, что к концу 2021 года детские сады должны стать более доступными, завершиться строительство 4-х корпусов ясельных групп.

В прошлом году на 190 мест введён в эксплуатацию детский сад №1. В 2020 году еще 431 место добавится в детских дошкольных учреждениях за счёт строительства 4-х детских садов.

Про предоставление земельных участков многодетным семьям: под строительство предоставлены уже 881 земельный участок.