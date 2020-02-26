В комитете Госдумы подготовили проект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков в Интернете.

В комитете Госдумы подготовили проект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков в Интернете.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал автор поправок, руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Парламентарий подчеркнул, что поскольку, по его мнению, Глобальная сеть существенно повышает опасность данного вида преступления, он предлагает ужесточить в Уголовном кодексе РФ наказание за пропаганду в Интернете наркотиков – до 12 лет лишения свободы.По его словам, он направил документ в правительство и Верховный суд для получения экспертных отзывов.Пискарев надеется, что в случае принятия поправок это поможет "очистить Интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики", а также приведет к наказанию тех, кто склоняет к данному преступлению молодежь.26 февраля, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, президент России Владимир Путин заявил, что министерству внутренних дел вместе с Роскомнадзором надо поставить в Интернете заслон рекламе наркотиков. Глава государства также попросил правительство и парламент детально проработать уголовную ответственность за пропаганду в Сети запрещенных препаратов.