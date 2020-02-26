В Каире проходит церемония прощания с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком, который умер 25 февраля. Экс-главе государства был 91 год. В связи со смертью Мубарака власти страны объявили трехдневный траур.

В Каире проходит церемония прощания с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком, который умер 25 февраля. Экс-главе государства был 91 год. В связи со смертью Мубарака власти страны объявили трехдневный траур.Церемония началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави, сообщает РИА Новости. Гроб с телом Хосни Мубарака доставили вертолетом. На прощании с бывшим президентом Египта присутствует высшее руководство страны.У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников экс-президента. Они держат плакаты и египетские флаги. На территории мечети выстроились парадные караулы.Как сообщают местные СМИ, причиной смерти Мубарака могла стать хроническая почечная недостаточность.Хосни правил Египтом на протяжении тридцати лет. В 2011 году начались масштабные протесты против него, в результате которых президент сложил свои полномочия.