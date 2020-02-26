Новый фестиваль фильмов на космическую тематику Циолковский появится в Калуге. Об этом сообщает ГТРК Калуга со ссылкой на генерального продюсера киностудии Военфильм Игоря Угольникова.

Новый фестиваль фильмов на космическую тематику "Циолковский" появится в Калуге. Об этом сообщает ГТРК "Калуга" со ссылкой на генерального продюсера киностудии "Военфильм" Игоря Угольникова.Известно, что пробный форум планируют провести уже в этом году, а в 2021-м в рамках празднования юбилея со дня основания Калуги , также шестидесятой годовщины полета Юрия Гагарина, фестиваль превратиться в масштабное мероприятие.Однако основную часть своего выступления Игорь Угольников посвятил фильму "Подольские курсанты". Он рассказал о том, что зрители смогут увидеть картину 4 мая, когда он выйдет в российский прокат, а с 8 числа ее уже посмотрят зрители из 80 стран мира. Перед официальным релизом состоятся предпремьерные показы в Москве, Подольске, Обнинске, Калуге и Медыни.Как отметил продюсер, на съемочной площадке в Медыни и дальше кинематографисты продолжат работать и дальше. Как считает Угольников, она отлично подходит для создания документальных фильмов и сериалов. Также под Медынью в октябре планируется проведение большого исторического форума. Именно сюда из Ильинского перенесут реконструкцию тех боев."Мы только приступили к работе. Наша цель - ввести в обиход термин "Подольские курсанты", также как 28 панфиловцев и дом Павлова. Ведь именно благодаря этим ребятам немецкие войска в 1941 не смогли дойти до Москвы", — заявил генпродюсер "Военфильма".Также Угольников рассказал о дальнейших планах по развитию комплекса "Военфильм". В настоящий момент здесь уже построили взлетную полосу для авиации, изменении рельеф. В ближайшем будущем на площадке можно будет не только снимать фильмы, но и принимать туристов.