Власти Китая перед лицом эпидемии ввели строгие требования к дезинфекции в банках при обслуживании клиентов.

Власти Китая перед лицом эпидемии ввели строгие требования к дезинфекции в банках при обслуживании клиентов.Пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот для борьбы с коронавирусом, названным COVID-2019.Обеззараженные банкноты должны храниться в сухом месте семь дней, сообщила китайская газета China Securities Journal.Надзорные органы ввели строгие требования к дезинфекции банковских отделений. Власти обязали банки увеличить частоту дезинфекции банкоматов, клавиатуры.Сотрудники банков должны быть оснащены защитными средствами, такими как маски, алкоголь и дезинфицирующее средство.По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки в Китае зафиксировано еще 406 случаев заболевания коронавирусом, а 52 человека погибли. К 26 февраля в Китае в общей сложности было зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заражения, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.