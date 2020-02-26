Жители Крыма смогут увидеть изображения моста через Керченский пролив, построенного войсками СССР в 1944 году в ходе освобождения полуострова от фашистских захватчиков. Уникальные документы представлены в Крымской библиотеке имени Франко, передает служба информации Вести – Севастополь.

Жители Крыма смогут увидеть изображения моста через Керченский пролив, построенного войсками СССР в 1944 году в ходе освобождения полуострова от фашистских захватчиков. Уникальные документы представлены в Крымской библиотеке имени Франко, передает служба информации "Вести – Севастополь".Министерство обороны РФ рассекретило 5 фотоальбомов, рассказывающих о том, как восстанавливали железнодорожные мосты, пути и станции Севастополь, Джанкой и Евпатория. Эти альбомы содержат более двадцати рисунков, на которых показаны несколько этапов строительства моста через пролив. Их автором является ярмянский художник Врамшапух Шакарян. Копии этих графических изображений представлены в рамках выставки "Рельсы над проливом" в библиотеке им. Франко в Симферополе.Как отмечают исследователи творчества Врамшапуха Шакаряна, он был членом технической группы одной из военных железнодорожных бригад, которые занимались возведением моста. В СССР Шакарян получил титул лучшего художника-графика. Кроме того, он был заслуженным деятелем искусств Армянской Социалистической Советской республики. В послевоенные годы он преподавал в Ереване, Кишиневе, Краснодаре, Омске и Ростове-на-Дону."Ранее мы предполагали, что визуальные свидетельства о наведении первого моста через Керченский пролив не сохранились. Теперь мы отсканировали эти изображения и впервые представили их здесь, в Симферополе. На это нам дал разрешение музей железнодорожных войск России", — говорит военный историк и главный редактор издания "Милитари Крым" Сергей Ченнык.Рисунки уникальны тем, что на них зафиксированы весь ход наведения моста через Керченский пролив для Красной Армии. Этому первому мосту, который был разрушен льдом в 1945 году, посвятил стихотворение Сергей Сергеев-Ценский.