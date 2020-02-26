Скрывавшийся в Псковской области мужчина сознался в совершении убийства жителя Евпатории в 1995 года. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю в ходе раскрытия преступлений прошлых лет возобновило расследование этого уголовного дела.

Скрывавшийся в Псковской области мужчина сознался в совершении убийства жителя Евпатории в 1995 года. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю в ходе раскрытия преступлений прошлых лет возобновило расследование этого уголовного дела.Преступление было совершено 12 ноября 1995 года в поселке Заозерном. Между нетрезвыми посетителями в баре "Лагуна" возник конфликт. Далее один нанес другому несколько ударов ножом по лицу и в грудь, в результате чего потерпевший скончался. Злоумышленнику удалось скрыться, следователи не смогли определить его местонахождение. И только спустя 25 лет его нашли в Псковской области. Мужчину, которому уже исполнилось 62 года, этапировали в Евпаторию для проведения следственных действий.В ходе проверки, сообщают "Вести Севастополь", установлены очевидцы и свидетели тех событий. Подозреваемый рассказал об обстоятельствах того дня и показал, как нанес смертельный удар. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью, от него получена явка с повинной.Отметим, что за 2019 год следователями раскрыты 29 старых преступлений, а с момента образования органов Следственного комитета на полуострове — более 600.