В Московском зоопарке родились детеныши одного из самых редких представителей семейства псовых – гривастого волка. Щенки появились на свет еще 6 ноября, а теперь начали выходить в наружный вольер на прогулку, так что посетители зоопарка могут их увидеть.

В Московском зоопарке родились детеныши одного из самых редких представителей семейства псовых – гривастого волка. Щенки появились на свет еще 6 ноября, а теперь начали выходить в наружный вольер на прогулку, так что посетители зоопарка могут их увидеть.Детеныши – два самца и самка – активно исследуют окружающий мир. Пока что они питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать пищу, которую едят их родители.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 25 Фев 2020 в 8:16 PSTПару краснокнижных гривастых волков удалось сформировать весной 2019 года: животные долго привыкали друг к другу."То, что потомство удалось получить уже в первый год после соединения волков, большая удача. Порой, чтобы добиться размножения этих животных, уходит немало времени", – отмечают представители зоопарка в Instagram.В природе численность волков на сегодняшний день не превышает 17 тысяч особей, и этот показатель сокращается с каждым годом. Чтобы сохранить этих хищников, была создана Европейская популяционная программа по данному виду. Участие в ней многие годы принимает Московский зоопарк.