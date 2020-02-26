Злоумышленники размещали в сети Интернет ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин. При этом они не имели намерения реализовать заявленные к продаже товары...

«Следственным управлением УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, состоящего из 23 человек, и мошенничестве в особо крупном размере. От преступной деятельности пострадали 234 юридических лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории Российской Федерации. Размер причиненного ущерба составил более 51 млн рублей", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, злоумышленники размещали в сети Интернет заведомо ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин. При этом они не имели намерения и реальной возможности реализовать заявленные к продаже товары. Предлагая продукцию стоимостью на порядок ниже, чем остальные участники рынка, злоумышленники требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей, получив которую, переставали выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Пензе, Мурманске и Калужской области задержали подозреваемых.Оперативники провели 26 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и материалы, имеющие значение для следствия, имущество и денежные средства в размере более 25 млн рублей, на которое впоследствии наложен арест.Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 159 УК РФ «Мошенничество», 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».Полицейскими задержаны 23 участника преступного сообщества. В отношении 9 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14 – подписка о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56