Подозреваемый угнал автомобиль, совершил на нем дорожно-транспортное происшествие, после чего вернул владельцам.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).В ходе доследственной проверки установлено, что поздно вечером 13 февраля текущего года фигурант находился в гостях у девушки, проживающей в одном из сел Муромского района. Молодой человек, не зная, как добраться до дома в город Муром, решил воспользоваться автомобилем отца девушки, который стоял в гараже, расположенном около дома. Проникнув в гараж через боковую дверь, он выкатил автомашину на расстояние, чтобы не было слышно шума работающего двигателя, и завел её. Ключи находились в салоне автомобиля.По пути фигурант не справился с управлением и съехал в кювет. После чего виновник дорожно-транспортного происшествия с помощью проезжающего мимо транспортного средства вытащил автомобиль, а затем поставил его обратно в гараж.Утром хозяйка дома обнаружила свежие следы от колес, ведущие в гараж, при том, что владелец автомобиля находился в медицинском учреждении, и воспользоваться транспортным средством не имел возможности.Увидев автомобиль со следами дорожно-транспортного происшествия, женщина обратилась в полицию.После поступившего в полицию заявления, подозреваемый признался в содеянном.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.