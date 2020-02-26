26.02.2020

2020-02-26 20:40:12

В объективе - вредный селезень

Необычные кадры из Мстёры. "Зарисовку" из жизни крякв запечатлел натуралист Сергей Волков. Видео появилось в группе "Береги природу. Владимирская область". На берегу водоёма, ущипнув утку, селезень ну с очень вредным характером отнял у неё добычу. Ролик "Ущипнул" постепенно набирает просмотры в сети.

